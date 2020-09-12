استهتار قائد مركبة ودخول مفاجئ من المسار الأيسر للأيمن (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق استهتار قائد مركبة ودخوله فجأة من المسار الأيسر باتجاه اليمين، وكاد أن يتسبب في حادث مروري. وظهر خلال المقطع قائد المركبة وفجأة انحرف بسيارته من المسار الأيسر للمسار الأيمن باتّجاه مدخل الحيّ بشكل خاطئ، وباستهتار وعدم مبالاة من قِبَل قائد المركبة. وطالب متداولو المقطع من المرور ضبط قائد المركبة، واتخاذ ما يلزم لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات للخطر.

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