ووفقا لصحيفة "سبق" المحلية، فإن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أكد أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتشاجرين والقبض عليهم، وهم 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية.
وذكر المتحدث أن المشاجرة نتيجة خلاف سابق بين المعنيين، حيث جرى توقيفهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي وقت سابق، تداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السعودية تلقي القبض على 6 باكستانيين بعد شجار عنيف..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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