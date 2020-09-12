بيان من الجيش الكويتي بشأن أنباء قصف صاروخي من العراق باتجاه أراضيه

وقال الجيش الكويتي، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه".
وأضافت: "وتهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".
وكانت صحيفة "كويت نيوز"، نشرت خبرا يفيد بمرور صاروخ فوق الأجواء الكويتية قادما من العراق، كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء.
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