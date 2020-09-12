محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبو ظبى لأصحاب الهمم: التزامنا مستمر لتمكينهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، مشددا على التزامهم المستمر نحو تمكين أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم.
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمى بانستجرام :"أطلقنا اليوم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم .. التزامنا مستمر نحو تمكين أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم.. مجتمعنا متلاحم ومتماسك يتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم".
وفى سياق آخر ، أكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، تضامن الإمارات العربية المتحدة، مع دولة السودان، فيما تواجه من فيضانات وسيول أدت إلى الكثير من الخسائر فى الأرواح، وقال بن زايد عبر تويتر: "تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح .. وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه"
وكان الدكتور بشرى حامد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة فى السودان، قال إن الفيضانات فاقت كل التوقعات التى تحسبها السودان، موضحاَ أن الأمر يتطلب من قبل الجيران والأشقاء والمجتمع الدولي المساعدة.
أكد حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن مصر بدأت فى المساعدة بدون نداء، وهى سباقة دائما ومصر منذ جائحة كورونا، وحتى هذه اللحظة ما زالت تساعد السودان.
ووجهت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، تحذير للمواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، بعدما سجلت محطة الخرطوم أعلى منسوب للنيل، وبلغ المنسوب (17.6 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية ،بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.34 مترا) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.
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