شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبو ظبى لأصحاب الهمم: التزامنا مستمر لتمكينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، مشددا على التزامهم المستمر نحو تمكين أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمى بانستجرام :"أطلقنا اليوم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم .. التزامنا مستمر نحو تمكين أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم.. مجتمعنا متلاحم ومتماسك يتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم".

وفى سياق آخر ، أكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، تضامن الإمارات العربية المتحدة، مع دولة السودان، فيما تواجه من فيضانات وسيول أدت إلى الكثير من الخسائر فى الأرواح، وقال بن زايد عبر تويتر: "تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح .. وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه"

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