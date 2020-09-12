شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، اليوم السبت، عن تسجيل 643 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 325.050 حالة، مقابل شفاء 903 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 301.836 حالة، وتوفى 27 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.240 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، موضحا أن الأمور في المملكة العربية السعودية بشأن فيروس كورونا تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انخفاض ونزول.
وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، لافتا إلى أن هناك خدمات جديدة بالتطبيق.
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