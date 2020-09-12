شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إصابات كورونا فى الكويت تسجل 94211 حالة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، اليوم السبت، عن تسجيل 736 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 94.211 حالة، مقابل شفاء 744 ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 84.404، وتوفيت حالة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 558 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 744 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 84 ألفا و404 حالات.

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وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ744 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.