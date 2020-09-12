الداخلية الكويتية تنفى ما تم تداوله حول خطف أحد الضباط والمحامين من الشارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلیة الكويتية ما تم تداوله لأحد المقاطع الصوتیة فى وسائل التواصل الاجتماعى أمس الجمعة حول وجود عملیة خطف واختفاء لاحد الضباط والمحامین من الشارع. وتؤكد الادارة بحسب" كونا" أن ما ذكر على خلاف الواقع حیث تؤكد وزارة الداخلیة تطبیقھا للقانون وأن جمیع الاجراءات المتخذة تمت بمعرفة وأمر النیابة العامة وفقا لقضایا سطرت وقیدت وحقق بھا وصدر قرار من قبلھم بناء على القضیة رقم (30/2020 (حصر أمن الدولة والقضیة رقم (1942/2020 (حصر العاصمة، وأضافت ان (الداخلیة) تدعو الى عدم الالتفات لتلك الاقاویل غیر الصحیحة وتھیب بالجمیع تحرى المعلومات من مصدرھا فى الوزارة. وشددت على ان رجال الضبطیة ھم ابناء ھذا المجتمع وھم حریصون كل الحرص على تطبیق القانون.

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