«الصحة»: 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و903 حالات تعافي و27 وفاة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم اسبت، تطورات فيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ 24 ساعةا لماضية. Advertisements وسجلت الوزارة 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و903 حالات تعافي و27 حالة وفاة.

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