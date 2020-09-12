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شكرا لقرائتكم خبر عن أثر من عصر النبوة.. تعرف على قصة «مسجد الدرع» بالمدينة المنورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
مسجد الدرع في المدينة المنورة، والذي يعُرف بمسجد الشيخين ومسجد البدائع ومسجد العدوة، سمي بـ “الدرع” لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قد توقف فيه عند خروجه لغزوة أحد، وخلع فيه درعه أو درعيه اللذين كان يرتديهما للحرب.
وأقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، معسكره ليلة خرج لقتال المشركين، حيث صلى بداخل المسجد العصر والمغرب والعشاء، وبات النبي ليلته ثم صلى الصبح واتجه لجبل أحد.
ويقع مسجد الدرع أو مسجد الشيخين بين المدينة المنورة وبين جبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة.
ويقع المسجد بالقرب من “مسجد بني حارثة” أو “مسجد المستراح” الذي استراح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من غزوة أحد.
وشهد مسجد الدرع، مؤخراً أعمال ترميم وتجديد للبناء، وذلك ضمن الخطة التي يجري تنفيذها حالياً لترميم وصيانة المساجد الأثرية بالمملكة.
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