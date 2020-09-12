شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: استخدام مواقف ذوي الإعاقة «مخالفة» غرامتها تصل إلى 900 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

وقالت “المرور” في تغريدة عبر “تويتر”: إن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، يعد مخالفة مرورية”.

وأوضحت إدارة المرور أن غرامة هذه المخالفة 500 ريال وتصل إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

Advertisements