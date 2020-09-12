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شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بالمدينة تمهيداً لاستكمال توسعة جسر «عمر بن الخطاب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، في تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة تمهيداً لاستكمال أعمال توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب وفتح طريق الخدمة.
وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن ذلك سيتم بالتنسيق مع إدارة المرور في المنطقة للتيسير على المواطنين والمقيمين.
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