شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بالمدينة تمهيداً لاستكمال توسعة جسر «عمر بن الخطاب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، في تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة تمهيداً لاستكمال أعمال توسعة جسر طريق عمر بن الخطاب وفتح طريق الخدمة.

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وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن ذلك سيتم بالتنسيق مع إدارة المرور في المنطقة للتيسير على المواطنين والمقيمين.