بدعوى مكافحة «كورونا».. أمريكا تطرد 8800 طفل مهاجر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طردت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نحو 8800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم، بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية ــ المكسيكية مُنذ 20 مارس/ آذار الماضي، بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وذلك طبقاً لوثائق قدمتها وزارة العدل لمحكمة الجمعة.

وامتنعت الإدارة عن كشف الأرقام مُنذ يونيو/ حزيران الماضي، عندما قالت، إن نحو ألفي طفل طردوا. وقال مدافعون عن الهجرة بأن من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد، لكن نطاق عمليات الطرد لم يكن واضحاً حتى يوم الجمعة. وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة في 21 مارس/ آذار الماضي، ألغت إجراءات استمرت عقوداً بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر ومنحهم فرصة لتقديم طلب للجوء لأمريكا لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى تفادي تفشي فيروس كورونا داخل منشآت إيواء المهاجرين وبين سكان الولايات المتحدة. وأوردت الحكومة هذه الأرقام في ملف قدمته وزارة العدل إلى الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو للاعتراض على أمر صدر في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، بالكف عن احتجاز الأطفال في فنادق قبل طردهم.