شكرا لقرائتكم خبر عن كيم يتفقد إعادة البناء في منطقة تضررت من الفيضانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية: إن الزعيم كيم جونج أون، تفقد أعمال إعادة البناء في منطقة تضررت من الفيضانات في أعقاب سلسلة من الأعاصير والأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله: إن الاقتصاد الكوري الشمالي واجه مصاعب ومحن بسبب الأضرار الكبيرة التي سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة والأعاصير التي وقعت في الآونة الأخيرة. وقال تقرير الوكالة، إن كيم أبدى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في إعادة الإعمار في قرية تايتشونج ري الواقعة في مقاطعة هوانجهاي الشمالية.
وبعد تقييم الأضرار الناجمة عن الأعاصير في الأسبوع الماضي، قال كيم لأنصار حزب العمال، إنه لا بد من إعادة النظر في الخطط الخاصة بالاقتصاد المتعثر بالفعل بسبب العقوبات والقيود التي تم فرضها في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
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