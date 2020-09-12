مقتل ست نساء بانفجار لغم بسيارة إسعاف في مالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولون، أنّ ستّ نساء، بينهنّ امرأة حامل، قُتلن، الجمعة، بانفجار لغم أرضي في جنوب مالي، في أحدث أعمال عنف تشهدها الدولة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال النائب العام في كوتيالا، دراماني ديارا، لفرانس برس: إنّ النساء كُنَّ في سيارة إسعاف بمنطقة سيكاسو الجنوبيّة. وأضاف أن سيارة الإسعاف مرّت فوق لغم. بينما قال مسؤول محلي إن سائق سيارة الإسعاف هو الناجي الوحيد من الانفجار، غير أنّه أصيب «بجروح خطرة»، ونقل إلى المستشفى.

ووقع الانفجار في منطقة سيكاسو بجنوب مالي على الحدود مع بوركينا فاسو. ولا يزال التوتر الشديد سيّد الموقف في منطقة الساحل. فبعدما كان العنف محصوراً في شمال مالي في 2012، امتد نطاقه تدريجياً نحو وسط البلاد والنيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، حاصداً آلاف الضحايا. وشهدت نهاية 2017 دخول ضباط قوة مجموعة الساحل لمكافحة الإرهاب والمكونة من خمس دول (موريتانيا ومالي والنيجر، وبوركينا فاسو وتشاد). وتركز هذه القوة عملياتها حالياً في منطقة التقاء حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر.