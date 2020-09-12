شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل إغاثة أهالي الساحل الغربي في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الإمارات تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

وعبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قدمت الدولة 16 طناً من المواد الإغاثية إلى 1400 أسرة، بمخيم الوعرة بمدينة الخوخة الساحلية كانت قد فرت مُنذ خمس سنوات من مدن الحديدة والحوك، والحالي والدريهمي وبيت الفقية، وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.

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