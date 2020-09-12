شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين الأمريكيين ترتفع بقوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بقوة في أغسطس/ آب، لكن من المرجح أن التباطؤ في سوق العمل لا يزال يضغط على التضخم، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن كوفيد-19.
وقالت وزارة العمل، الجمعة إن مؤشرها لأسعار المستهلكين صعد 0.4 في المئة في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر 0.6 في المئة في يونيو /حزيران ويوليو/ تموز بعد نزول في الأشهر الثلاثة السابقة، إذ بددت إجراءات وقف أنشطة الأعمال لإبطاء انتشار فيروس كورونا الطلب.
وفي الاثني عشر شهراً حتى أغسطس/آب، ارتفع المؤشر 1.3 في المئة بعد أن زاد 1 في المئة في يوليو/ تموز.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المؤشر 0.3 في المئة في أغسطس/ آب وارتفاعه 1.2 في المئة على أساس سنوي. (رويترز)
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