شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية رأس الخيمة" تغلق صالة أفراح لعدم التزام بالتدابير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة_ الخليج : أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة صالة أفراح في الإمارة وأغلقتها، بسبب إقامة حفل زفاف بدون أخذ الموافقات المسبقة المطلوبة ولعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "اقتصادية رأس الخيمة" تغلق صالة أفراح لعدم التزام بالتدابير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.