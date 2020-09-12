وزيرة الصحة المصرية تعلن بدأ المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحين ضد كورونا

وقالت زايد في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن هذه المرحلة تستهدف مشاركة 6 آلاف مصري.

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وأضافت وزيرة الصحة المصرية أنه "ستجري متابعة حالة المتطوعين عن كثب، على أن يتناولوا الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما، وبعد 45 يوما من الجرعة الأولى يتم قياس الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح في أجسادهم لمعرفة مدى كفاءته".

وأوضحت أنه "تم تشكيل لجنة طبية قومية من هيئات مدنية وعسكرية تمثل كل خبرات مصر في المجال الطبي، وستشرف على إجراء هذه التجارب السريرية".

وأشارت الوزيرة إلى أن "اللقاحين من بين 7 لقاحات وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

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ولفتت زايد إلى أن "المرحلة الأولى على اللقاحين تمت على مجموعة صغيرة من 10- 20 شخصا، بغية التأكد أولا من أمان اللقاح، وتحديد الجرعة المناسبة".

وتابعت "أما المرحلة الثانية فشارك فيها 200 شخص، وكان الغاية منها التأكد من سلامة اللقاح والجرعة ومعرفة كفاءة التطعيم في إنتاج أجسام مضادة".

وأكدت أنه "في المرحلة الثالثة، كان المستهدف إجراء تجارب على 45 ألف شخص عالميا، منهم 6 آلاف في مصر".

وذكرت أنه "تم إجراء تجارب سريرية لنحو 35 ألف شخص عالميا، وكانت النتائج مطمئنة للغاية".