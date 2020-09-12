توجيه جديد من السيسي بشأن قيمة تصالح مخالفات البناء في الريف والقرى

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين لمناقشة ملف إزالة التعديات على الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت، أن "الدولة سمحت بشهرين بعد 30 سبتمبر لاستكمال وتقديم أي أوراق للتصالح وتقنين الأوضاع".

وأوضح أنه "سيتم خصم 25% من القيمة مقابل التصالح عند دفع المبلغ كاملا".

وأشار إلى أنه "من 2011 حتى اليوم يوجد 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان، وحتى الآن تقدم مليون حالة مخالفة بطلب تصالح".

وتابع "لدينا فرصة ذهبية لتقنين وضع المخالف، والابتعاد عن خطر الإزالة وعدم الخوف من أي قرارات جديدة من الممكن أن يتم إصدارها".

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وذكر أن "البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر".

ولفت إلى أن "أسهل شئ كان على الحكومة أن تغُض الطرف عن هذه القضية كما حدث في السنوات السابقة، مضيفا أن عدم المواجهة ووضع الحلول يؤدي إلى تفاقم المشكلة".

وأكد مدبولي أن "الحكومة المصرية موجودة دائما في الشارع وتسمع ما يخطر في وجدان المواطن المصري".