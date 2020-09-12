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كما شمل الحكم، وفقا للوكالة، "معاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد، لوفاته".
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت مؤخرا، أن قواتها الأمنية تمكنت من القبض على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"، مختبئا في إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... المؤبد لمرشد الإخوان السابق و11 آخرين في "اقتحام سجن بورسعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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