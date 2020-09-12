مصر... المؤبد لمرشد الإخوان السابق و11 آخرين في "اقتحام سجن بورسعيد"

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وحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، "قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المؤبد ضد محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان و11 آخرين من قيادات الجماعة، لإدانتهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس/ آب 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب".

كما شمل الحكم، وفقا للوكالة، "معاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد، لوفاته".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت مؤخرا، أن قواتها الأمنية تمكنت من القبض على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"، مختبئا في إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس.