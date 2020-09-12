وقامت وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن اجدابيا، بشن حملة لمكافحة السحر والشعوذة ملقية القبض على "أخطر ساحر بالمدينة، وضبطت معه مجموعة كبيرة من المواد التي يستخدمها بأسحاره وطلاسم وقاذورات مختلفه منها بول حيوانات وكتب صفراء، وأسماء العشرات إن لم نقل المئات من ضحاياه".
ووفق البيان "اعترف الساحر الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بعدة جرائم قام بها داخل مدينة اجدابيا، بهدف الكسب المادي وخدمة ضعاف النفوس عديمي الضمير والإنسانية".
وتهدف مثل هذه الممارسات وفق البيان إلى "التفريق بين الأزواج وهدم البيوت والتفريق بين الإخوة، والأمراض وحتى القتل".
وتعهدت سلطات الأمن في المدينة بأنها ستنشر نتائج التحقيقات بعد استكمالها، بما في ذلك اعترافات هذا "الساحر الخطير".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على "أخطر ساحر" في ليبيا وضبط "مواد غريبة" معه... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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