شكرا لقرائتكم خبر عن الأطراف الليبية توقع على المسودة النهائية لاتفاق اختيار المناصب السيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مراسلة قناة العربية الإخبارية، بأن الأطراف الليبية توصلت لتفاهمات حول آليات اختيار المناصب السيادية، منوهة بأن وفدي مجلس النواب والدولة وقعا على المسودة النهائية للاتفاق الليبي.

وذكرت أن الأطراف الليبية اتفقت على محاربة الفساد بالمناصب السيادية.

وكانت اختتمت مساء الخميس ، جلسات الحوار الليبي- الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، وأعرب وفد مجلس النواب الليبي عن أمله في التوصل إلى ليبيا يسودها الأمن والاستقرار، مؤكدا أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في بوزنيقة.

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وقال ممثل المجلس الأعلى الليبي، فى البيان الختامي:" وجدنا كثير من التوافقات حول القضايا المهمة مع وفد مجلس النواب"، مشددا على أن التدخلات الخارجية أججت النزاع ، لافتا الى أنه تم التوصل الى توافق حول المناصب السيادية ، على أن يتم استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.