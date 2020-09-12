شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 650 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭‭‭ ‬‬‬المستجد‭‭ ‬‬و6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت في بيان صحفي أن محافظة نابلس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 119 حالة تلاها قطاع غزة بإجمالي 88 إصابة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مصابا بفيروس كورونا "في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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