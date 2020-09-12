شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يؤكد إلتزام الجيش الليبى بوقف إطلاق النار وجاهزيته للرد على أى عدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أن القوات المسلحة الليبية ملتزمة بوقف إطلاق النار، وجاهزة للرد على أى عدوان أو خرق تقوم به أي جهة بأي وقت، مؤكدا على وقف إطلاق النار الذي أعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة، وأضاف صالح - وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم السبت، حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعا قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار وأن هناك انتخابات في المجالس البلدية ستكون في أقرب وقت وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة. وأوضح أن حق التظاهر السلمي حق دستوري، داعيا المتظاهرين لعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقيلة صالح يؤكد إلتزام الجيش الليبى بوقف إطلاق النار وجاهزيته للرد على أى عدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.