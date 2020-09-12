شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مساعدات إماراتية إلى السودان لدعم متضررى السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم السبت، طائرة إغاثة إماراتية، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان، مقدمة من الهلال الأحمر الاماراتى، وتحمل الطائرة 30طنا من المواد الغذائية ومواد الايواء، بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة، وكان في استقبال الطائرة من الجانب السوداني عباس فضل المولي مفوض العون الانساني.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، أعلنت اليوم السبت، انطلاق طائرة تحمل 12 طناً من المواد الطبية إلى السودان.وذكرت الأمانة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "انطلقت من بغداد، أول طائرة تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني الشقيق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة".

وأضافت أن الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، طائرة القوة الجوية العراقية (c130) نقلت عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن (12) طناً من المواد الطبية، مبينةً أن الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً، لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه.

وكانت فضائية العربية،ذكرت أن ضحايا فيضانات السودان، ارتفعت إلى 106 وفيات، إضافة إلى 56 مصابا.