شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف دبى تطلق مجلساً متنقلاً لتسهيل تقديم واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بالتعاون مع بلدية دبى مبادرة مجلس العزاء المتنقل، وذلك لتسهيل تقديم واجب العزاء في المقبرة، دشن المبادرة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبى، حسبما ذكرت" البيان" ، والمجلس عبارة عن عربة مكيفة تستقبل المعزين على مساحة 75 مترا مربعا، متوفر بها كافة الإمدادات الكهربائية اللازمة للتيسير على المستخدمين، إضافة إلى أنها مزودة بعازل حراري يعمل بالطاقة الشمسية لحماية المستفيدين من حرارة الجو المرتفعة، ويستقبل المجلس المعزين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود حكومة دبي للتخفيف عن أصحاب العزاء، والتيسير على المواطنين والمقيمين أثناء تقديم واجب العزاء، وأشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي حريصة على الابتكار في تقديم الخدمات المجتمعية، ضمن خطط الحكومة لتيسير حياة المواطنين والمقيمين، وتعزيز القيم المجتمعية ودعم الحالات المحتاجة للخدمات.

وقال المهندس داوود الهاجرى مدير عام بلدية دبي إن تطوير الخدمات الحكومية ذات المسؤولية المجتمعية يشكل إحدى الركائز الأساسية في بلدية دبي وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة، التي تستهدف تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي بما يواكب طموحات الإمارة في تسهيل تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن فهم وتلبية احتياجات المتعاملين يأتي ضمن أولويات حكومة دبي، وهنا تأتي هذه المبادرة المشتركة، وندعو الجمهور بضرورة إتباع الاجراءات الاحترازية وشروط التباعد الاجتماعي.

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من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر إن كلفة "مجلس العزاء المتنقل" تبلغ 500 ألف درهم، وتهدف المبادرة لتقديم خدمة مبتكرة لأصحاب العزاء والمعزين للتخفيف عنهم ووقايتهم من حرارة الجو المرتفعة وتسهيل تقديم واجب العزاء في المقبرة.

وذكر أن المشروع انطلق في المرحلة الأولى بمقبرة القصيص، وخلال الفترة القليلة المقبلة سوف يتم تقديم الخدمة في مقبرة القوز بدبي، مؤكدا على أهمية التزام الحاضرين بكافة الإجراءات الاحترازية خلال استقبال المعزين في المجلس خصوصا التباعد الاجتماعي، للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانب آخر، كرم عيسى الغرير جنود الخط الدفاع الأول في بلدية دبي باسم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر لجهودهم المبذولة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر الشكر لموظفي البلدية الذين بذلوا جهداُ كبيراً ومتواصلاً على مدار الساعة خلال برنامج التعقيم الوطني، مثمناً دورهم الكبير الذي أسهم في السيطرة على الوباء والحد من عدد الإصابات بالفيروس بين المواطنين والمقيمين في الإمارة.