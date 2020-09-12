الإمارات تسجل 1007 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات اليوم السبت تسجيل 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد للإصابات اليومية ترصده البلاد منذ بدء الجائحة.
وظلت الحالات تتراجع حتى الشهر الماضي بعد ذروة إصابات يومية بلغت 994 حالة في مايو. لكن الأعداد عادت للارتفاع بعدما بلغت مستوى 164 إصابة في الثالث من أغسطس.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإمارتية، أن 12% من إصابات كورونا وافدة من الخارج و88% من إصابات كورونا سببها الاختلاط نتيجة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب ارتفاع الإصابات، وأشارت أن بعض مراكز التسوق لم تحترم السعة الاستيعابية.
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