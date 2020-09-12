شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة فى مدينة رأس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية، وذكرت وسائل إعلام محلية فى المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا أن العبوة انفجرت في عبّارة مقابل البريد في سوق المدينة، دون أن ترد معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير.
وتشهد المدينة انفجارات متكررة كان آخرها في 27 من الشهر الماضي، حين انفجرت دراجة نارية مفخخة عند دوار البريد في المدينة، ما أدى وقتها إلى مقتل اثنين على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة فى مدينة رأس العين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.