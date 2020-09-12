شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يغلق بعض الطرق بسبب الأمطار والسيول ويحذر المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة التأهيل والصيانة بالهيئة القومية للطرق والجسور فى السودان، انقطاع وإغلاق طريق "عطبرة - هيا" بسبب الأمطار والسيول، كما أهابت بالمواطنين الالتزام الشامل لتوجيهات السلامة المرورية وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.



السيول فى السودان

ووفقا لوكالة أنباء السودان "سونا" عبر حسابها على تويتر، قالت إن انقطاع الطريق القومى "عطبرة - هيا" ناتج عن هطول أمطار غزيرة على الطريق وجريان سيول عنيفة عند خور عرب كيلو 240 وكيلو 220 أدت لانقطاع طريق عطبرة هيا عند الكيلو 220، مشيرة إلى أن منطقة الخور بها أضرار كبيرة أيضا مهددة بالانقطاع وأن المياه مازالت حتى الآن تجرى فى الموقعين كيلو 240 و220 بغزارة.





ودعت الهيئة القومية للطرق والجسور للالتزام التام بتوقف حركة المرور وعدم المخاطرة باستخدام الطريق إلى حين زوال درجات الخطر وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات.





وأكدت الهيئة القومية للطرق والجسور، بأن فرق عمليات الصيانة والتأهيل تواصل عمليات الطوارئ دون انقطاع على مدار الـ 24 ساعة وتضطلع بما هو منوط بها من معالجات ومراقبة.