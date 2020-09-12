العراق يرسل 12 طنا من المساعدات الطبية للسودان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إرسال 12 طنا من المساعدات الطبية إلى السودان، إثر السيول والفيضانات التي شهدها مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق أرسل اليوم أول شحنة مساعدات إلى السودان على متن طائرة عسكرية عراقية انطلقت من مطار بغداد الدولي".

وأضاف مجيد، أن "الشحنة عبارة عن 12 طنا من المواد الطبية (..) الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعا لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

والأربعاء، أمر الكاظمي، وفق بيان لمكتبه، بفتح جسر جوي وبحري لإغاثة السودان بشكل عاجل جراء السيول التي ضربته.

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وتشمل المساعدات، مستلزمات طبية وآلاف الأطنان من المواد الغذائية، فضلا عن باقي الاحتياجات الضرورية، وفق ذات البيان.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.



وفاقم هذه الأزمات تعرض البلاد لفيضان نهر النيل ما أدى إلى تشريد نحو نصف مليون شخص، في أسوأ كارثة تواجهها البلاد منذ مئة عام.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السودانية أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات بلغت 103 قتيلا و56 مصابا، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.

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