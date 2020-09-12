مصر.. وفاة مسؤول رياضي إثر إصابته بكورونا

إسطنبول/ الخليج 365

توفي عزمي مجاهد، أحد النجوم السابقين للعبة الكرة الطائرة في مصر والمسؤول باتحاد بلاده لكرة القدم، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق مصادر.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان السبت، إنه ينعي عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بالاتحاد الذي وافته المنية صباح اليوم.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة عن نجله أمير، تأكيدا بوفاة والده صباح اليوم، واصفة الراحل بأنه "أحد أساطير مصر في لعبة الكرة الطائرة".

وقالت إن "عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب".

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كما حصل عزمي مجاهد، على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، 4 مرات

وعمل مجاهد مدربًا لفريق الطائرة بالزمالك، ونال عضوية مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء ثم مديرًا للإعلام بالاتحاد المصري، والعلاقات العامة ثم إدارة المتابعة باتحاد الكرة، وفق إعلام محلي.



ولم يذكر بيان الاتحاد أو صحيفة أخبار اليوم سبب الوفاة، غير أن وسائل إعلام خاصة في البلاد منها اليوم السابع والشروق، قالت إنها جراء إصابته بفيروس كورونا، دون تفاصيل أكثر.

وحتى الجمعة، وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، 100 ألف و708 إصابة من ضمنهم 5 آلاف و607 وفاة، و82 ألفا و473 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.