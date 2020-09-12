إيران: تطبيع البحرين مع إسرائيل عمل مخزٍ

طهران/الخليج 365

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل بأنه "عمل مخزٍ" أقدمت عليه المنامة.

ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها السبت، أن الشعب الفلسطيني والمسلمين الأحرار في العالم لن يقبلوا أبدا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت: "إنها خطوة مخزية وذليلة من قبل البحرين، تضحي بنضال ومبادئ الشعب الفلسطيني من أجل الانتخابات الأمريكية".

وقالت "هذا العمل المخزي سيبقى إلى الأبد في الذاكرة التاريخية لشعب فلسطين المظلوم وشعوب العالم الحرة".

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وتابعت: "سيكون حكام البحرين شركاء في جرائم الكيان الصهيوني بعد الآن".

وأكدت أن الحكومة البحرينية والحكومات الأخرى المواكبة لها ستتحمل المسؤولية عن جميع عواقب أي مساس بأمن منطقة الخليج.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.



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