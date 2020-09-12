الجيش الليبي يقبض على 13 عنصرا من مليشيا "الكاني"

طرابلس/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، السبت، القبض على عصابة مكونة من 13 عنصرا، تابعة لمليشيا "الكاني"، بمدينة ترهونة في المنطقة الغربية.

وذكر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "قوة حماية وتأمين الطريق الساحلي ألقت القبض على أفراد العصابة أثناء اختبائهم في منطقة الحواتم بترهونة".

وأضاف المركز، أن "التشكيل العصابي له سوابق إجرامية بالطريق الساحلي من بينها عمليات خطف وقتل للمارة، حيث كان يمتهن القتل إبان العدوان على طرابلس".

و"الكاني"، مليشيا أسسها إخوة عددهم 6 (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم) إلى جانب شقيقهم السابع علي، الذي قتل قبل تشكيل هذه المليشيا.

Advertisements

وقاتلت المليشيا، إلى جانب الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ويشتبه في ارتكابها "جرائم قتل وتعذيب واختطاف للسكان في ترهونة"، وفق الجيش الليبي.



وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أصدر النائب العام الليبي أوامر ضبط داخلية بحق 14 من التابعين لمليشيا الكاني، فيما صدرت أوامر ضبط دولية بحق الإخوة محمد وعبد الرحيم وعبد العظيم.



وتمكن الجيش الليبي، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، من تحرير مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة، وكشف جرائم مقابر جماعية قادتها عائلة الكاني، والمرتزقة الأجانب القادمون من أوروبا الشرقية وإفريقيا.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من صراع مسلح، إذ تنازع مليشيا حفتر المدعومة من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.