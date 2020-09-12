تركيا تكشف حقيقة المصالحة مع مصر وموقفها من تسليم الموجودين على أراضيها

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وأضاف أقطاي: "لكن هناك علاقات متبادلة بين الدولتين، وهذه العلاقات لم تنقطع، ولا بد أن يكون هناك اتصال وتواصل مستمر بينهما، وأعتقد أن كلا الطرفين مهتمان بهذا المستوى من العلاقات"، مشددا على أن "المصالح المشتركة بحاجة للتركيز عليها، ونحتاج إلى دراستها وتطويرها".
وتابع: "تركيا ليست عدوا لمصر، وبالتأكيد هناك خلافات سياسية بيننا، لأننا ضد الانقلابات - وهذا أمر مبدئي بالنسبة لنا - ونحن مع حقوق وكرامة الإنسان، وبلا شك سنصر على ذلك، ولا أحد ينتظر من تركيا أن تتخلى وتتنازل عن الموقف".
وهاجم التصريحات الأخيرة التي قالها زعيم المعارضة التركية، كمال كليغدار أوغلو، بشأن موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من جماعة الإخوان، قائلا: "هذا حديث فارغ، وهذا ليس له أي قيمة لدى الشارع التركي. نحن لا نساند جماعة الإخوان التي لا تهمنا كثيرا، لكننا ندعم حقوق الإنسان، ولذلك لن نقوم بتسليم المصريين المظلومين الموجودين في تركيا إلى بلادهم كي لا يتم تعذيبهم وسجنهم".
وشدد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، على أن تركيا لا تدعم المعارضة المصرية، قائلا: "نحن لا نقدم لهم أي دعم، فقط نحتضن هؤلاء المضطهدين الذين يلجأون لبلادنا، وهذا قد يُعد دعما غير مباشر إلى حد ما، لكنه لا يتجاوز ذلك".
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