القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي وتضبط كدسا للعتاد

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية أنه "بغية تجفيف منابع تسليح ما تبقى من فلول "داعش" الإرهابي ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء 18 وقوة من الفوج الأول للواء المذكور من الوصول إلى مخبأ يضم كدسا للأسلحة والاعتدة والمتفجرات في أحدى القرى الطينية بوادي العوسج ناحية العظيم وتضبط بداخله أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة وصواريخ".

وفي سياق منفصل وبعملية نوعية، وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات كتيبة هندسة ميدان الفرقة من الوصول إلى مخبأ للصواريخ وملحقاتها في منطقة الموصل القديمة وتضبط بداخله 20 صاروخا SPG9 و34 جهاز اطلاق لها و60 حشوة دافعة لتلك الصواريخ".

كما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة ذاتها ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة حمام العليل بنينوى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.