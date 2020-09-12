مسؤول لبناني يكشف مصير الحسابات المصرفية التي تشملها العقوبات الأمريكية

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات حمود الذي قال إن "المشكلة في العقوبات الأمريكية بدأت تظهر بالقوانين التي تخص حزب الله، وفي القوانين اللبنانية حزب الله هو مقاومة، إلا أن الأمريكي يعتبره منظمة إرهابية، لكن كان علينا أن نراعي المصارف اللبنانية لأن علاقتها ستتأثر سلبا على الصعيد الدولي، لذلك بهذه الحالة، يتم اغلاق الحسابات في المصارف اللبنانية، ولا تتم مصادرة الأموال، بل يستلمها صاحب العلاقة بالليرة اللبنانية، حتى لو كان إسم المعاقب مدرجا على لوائح العقوبات، ولن يستطيع المعاقب أن يفتح حسابات جديدة، حتى لو كان هناك إيداع بالعملة الأجنبية".
وأعلن حمود عن أنه يقدر "أنه تحت يد واشنطن ما لا يقل عن 40 لـ50 مليار دولار من المال اللبناني بشكل عام، لذلك نتأثر بالعقوبات الأمريكية على لبنان، مما يدفعنا لإغلاق حساب الشخص الذي يتعرض لعقوبات، حفاظا على المصارف اللبنانية وعلاقتها مع المصارف الخارجية ومؤسسات المال الدولية، ولا تهاون أو تساهل بهذا الأمر، ونحن مجبرون على الخضوع لهذه القوانين".
© AFP 2020 / PAUL J. RICHARDS
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت وزير المال اللبناني السابق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق، يوسف فنيانوس، على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية، بزعم قربهما من "حزب الله".
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