القمر يتعامد على الكعبة المشرفة ويقترن مع كوكب الزهرة الاثنين المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مكة المكرمة بعد ساعات من شروق شمس بعد غد الاثنين التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة خلال العام الحالى، وقال المهندس ماجد ابوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في بيان أصدره اليوم، إن التعامد سيحدث في الساعة السادسة و33 دقيقة و54 ثانية بتوقيت جرينتش، وسيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر.

وأضاف أن هذه الظاهرة تستخدم في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

من ناحية أخرى، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة إنه سيرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق شمس بعد غد الاثنين ببضعة ساعات وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة "رمز الحب والجمال" بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

ولفت الى أن القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.

وأوضح أنه عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه سيظهر مضاء بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري أصبح أصغر نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصه تدريجياً حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021 استعدادا لبداية عودته لسماء السماء.