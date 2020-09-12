شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها للدار البيضاء والرباط 19 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية في بيان إنها ستستأنف رحلاتها إلى الدار البيضاء والرباط في المغرب اعتبارا من 19 سبتمبر.

وكانت قد قالت شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي، إنها ستستأنف رحلات إلى مزيد من الوجهات بعد تخفيف الإمارات قيود السفر هذا الشهر على المقيمين والمواطنين.

وقالت الاتحاد المملوكة لحكومة أبوظبي إنها تعتزم توسيع نطاق شبكتها إلى 58 وجهة بحلول أغسطس، بما يشمل واشنطن العاصمة ومومباي ودوسلدورف.

وذكرت متحدثة أن شركة الطيران كانت فى يونيو تسيّر رحلات إلى 29 وجهة.