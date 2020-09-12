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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء توزيع لقاح كورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية، بحسب روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
يذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص في روسيا، وأكثر من 28 مليونا حول العالم.
وتم تطوير اللقاح في مركز غاماليه للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.
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