أنقذ البحرين... "جاسوس عربي سابق" يكشف معلومات مثيرة ويؤيد السلام مع إسرائيل

وقال أيمن دين المحلل وعميل استخباراتي وجهادي بحريني سابق في مقابلة خاصة مع i24news بمناسبة احداث 11 سبتمبر أنه خلال عمله كجاسوس "منع العديد من العمليات الإرهابية في البحرين وبريطانيا ونيويورك".

وتجند دين إلى صفوف الاستخبارات البريطانية بعد فترة من نشاطه الجهادي ضمن تنظيم القاعدة في البوسنة والهرسك دفاعا عن المسلمين ونقطة التحول من النشاط الجهادي وانضمامه إلى صفوف الاستخبارات البريطانية كانت بعد تفجيرات السفارات الأمريكية في نيروبي وتنزانيا التي وقعت عام 1998.

وحول توقيع الدول العربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل أشار دين إلى أنه على الدول العربية "التحرر وألا تبقى رهينة للفلسطينيين يجب اقتناص كل فرصة لتحقيق السلام مع إسرائيل " وأضاف أن "حركات إرهابية وحكومات دكتاتورية استفادت من القضية الفلسطينية، المنطقة رهينة صراعات وخراب باسم فلسطين".

وقال دين إن "على القضية الفلسطينية ألا تكون عائقا أمام تقدم الشعوب نحو السلام، وعلى الدول العربية تقديم مصالحها على حساب المتاجرين بالقضية الفلسطينية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

يأتي ذلك بعد شهر من الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).