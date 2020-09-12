شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ترسل 12 طنا من المواد الطبية إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، اليوم السبت، انطلاق طائرة تحمل 12 طناً من المواد الطبية إلى السودان.وذكرت الأمانة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "انطلقت من بغداد، أول طائرة تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني الشقيق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة". وأضافت أن الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، طائرة القوة الجوية العراقية (c130) نقلت عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن (12) طناً من المواد الطبية، مبينةً أن الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً، لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه.

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