الأمن العراقى يحبط عملية تسلل لداعش لإدخال أسلحة وأدوية من سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، أن القوات الأمنية أحبطت عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" لإدخال أسلحة وأدوية ونساء من سوريا، وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن قوات مشتركة نفذت عملية بعد ورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إدخال أسلحة وأدوية ونساء، مضيفة أن القوات تمكنت من نصب كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية وألقت القبض على شخصين وأربع سيدات بصحبتهن خمسة أطفال بعد دخولهم الأراضي العراقية. وأضافت أن أحد المتهمين كان بحوزته مبلغ من المال (230 ألف دينار عراقي)، كما استولت القوة المشتركة على ثلاث رشاشات متوسطة، وثلاث بنادق.

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