شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الكويتى يعلن إقلاع طائرة مساعدات إغاثية للسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعیة الھلال الأحمر الكویتى الیوم السبت، إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجویة إلى السودان على متنھا 40 طنا من المواد الغذائیة والخیام ومضخات المیاه لإیصالھا للشعب السوداني الشقیق، وقال رئیس مجلس ادارة الجمعیة الدكتور ھلال السایر في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة "كونا" إن المساعدات الاغاثیة تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتھا الكویت عبر الجمعیة مشیرا الى ان ھناك عددا اخر من الطائرات ستتوجھ الى السودان عبر جسر جوي لاغاثة الاشقاء ھناك.
وأضاف السایر أن السیول التي تعرض لھا عدد الولایات السودانیة تسببت بنزوح كبیر وبأضرار فادحة بالممتلكات موضحا أن الجمعیة تنسق مع الھلال الأحمر السوداني لتوزیع ھذه المساعدات بشكل عاجل والاطلاع على الاحتیاجات لتوفیرھا خلال الأیام المقبلة.
وأعرب عن شكره لوزارة الدفاع الكویتیة لتسخیر الطائرات ووزارة الخارجیة الكویتیة لمساھمتھا في إنجاح المھمة الإنسانیة داعیا إلى تقدیم المساعدات العاجلة الى الشعب السوداني الشقیق لمواجھة آثار الدمار الكبیر الذي أحدثتھا الفیضانات والسیول ھناك.
واشار السایر أن الوضع الذي یمر به الاشقاء في السودان یتطلب تدخلا فوریا من المنظمات الانسانیة لاغاثتھم. وقال ان جمعیة الھلال الأحمر الكویتي قامت وستقوم بعمل الكثیر من المبادرات والجھود لدعم المتضررین وضحایا الفیضانات التي اجتاحت السودان.
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