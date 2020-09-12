الاستخبارات العراقية تلقى القبض على قيادى داعشى ومعاونه بنينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على قيادي ومعاونه من تنظيم "داعش" يعملان بما يسمى "المعهد الشرعي" في نينوي، وذكرت الوكالة - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أنه من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابية وللقصاص منهم، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية القبض على قيادي ومعاونه من داعش في ناحية حمام العليل و تلعفر والمكنى ابو عبيدة واللذين عملا بما يسمى المعهد الشرعي التابع لعصابات داعش في مدينة الموصل". وأضاف أن المعتقلين مطلوبان وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، مؤكدا أنه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية ومن الشرعيين فيما يسمى ولاية نينوي، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية.

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