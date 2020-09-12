شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وشديد الحرارة بالبحرين والكويت ومعتدل بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، وفى الامارات طقس صحوا بوجه عام ، وفى البحرين حارا ورطبا، والعظمى في الكويت 45 أما في سلطنة عمان الكبرى 37 .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك) كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 – 28 كم س، تصل إلى 38 كم س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف – متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والجزر الثانى عند الساعة 04:29.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 15:43 الثانى عند الساعة 07:12 والجزر الاول عند الساعة 11:22 عند الساعة 23:47.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبى 44 28 90 25 دبى 43 31 80 20 الشارقة 45 27 85 25 عجمان 43 28 80 25 أم القيوين 44 29 85 20 رأس الخيمة 43 27 80 25 الفجيرة 38 30 85 25 العين 44 30 50 15 ليوا 48 26 90 10 الرويس 42 26 95 25 السلع 44 27 90 35 دلما 38 31 95 50 طنب الكبرى 39 30 80 45 طنب الصغرى 39 30 80 45 أبو موسى 39 30 80 45 .

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً ورطباً احياناً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً أثناء الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 45 °ﻡ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى مطار الكويت الدولي

نهارًا

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 37°م وهى أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م وهى مشابهة لليلة أمس.