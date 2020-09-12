شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربى تدمر مراكز لتصنيع الصواريخ والمسيرات الحوثية بصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فجر اليوم السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية فى ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء. وذكرت قناة (العربية) الإخبارية .

وأفاد شهود عيان فى اليمن، أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

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يأتى ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثى الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقى مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالى البلاد.

وقال الموقع الرسمى للجيش اليمني، ان الجيش الوطنى يواصل ملاحقة فلول ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، فى جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التى تلوذ بالفرار.