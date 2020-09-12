شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 969 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، تسجيل 13 حالة وفاة و969 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز فى بيان، أنه تم فحص 4009 عينات منها 3040 عينة سالبة و969 عينة موجبة مضيفا أن العينات الموجبة منها 668 عينة جديدة و301 لمخالطين.
وأضاف أن العدد الكلى للوفيات وصل إلى 352 حالة بينما بلغ العدد الإجمالى للإصابات 21908.
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