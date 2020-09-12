"آبل" تطلق برنامجًا يضم مجموعة من الخدمات الرقمية لمنافسة "أمازون برايم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آبل تطلق برنامجا يضم مجموعة من الخدمات الرقمية لمنافسة أمازون برايم

السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365

تستعد شركة ”آبل“ الأمريكية لإطلاق حزمة خدمات اشتراك تسمى Apple One، تجمع بين: الموسيقى، والتلفزيون، والأخبار، والألعاب.



ومن المتوقع أن تتضمن حزم Apple One الموسيقى، والألعاب، والتخزين السحابي، وخدمات ”آبل“ الأخرى في مجموعات وأسعار مختلفة.

ويأتي ذلك في إطار منافستها لخدمة Amazon Prime، وهو برنامج اشتراك مدفوع من أمازون يمنح المستخدمين حق الوصول إلى خدمات إضافية غير متوافرة أو متوافرة بشكل استثنائي عن عملاء أمازون العاديين.

وستتيح الخدمة الجديدة من آبل للعملاء الاشتراك في العديد من الخدمات الرقمية، من خلال أجهزة آيفون بسعر شهري أقل.

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ومن المقرر إطلاق خدمة Apple One في وقت مبكر من أكتوبر إلى جانب هواتف iPhone 12 الجديدة.

ولن تتداخل Apple One مع اشتراك خدمة Apple Music، مما يعني أن العملاء لن يضطروا إلى الدفع لكل الاشتراكيين.

ويمكن إدارة الاشتراك في Apple One باستخدام iPhone أو iPad أو Apple TV أو Mac.

وكانت شبكة ”بلومبرج“ قد أشارت، الشهر الماضي، إلى أن آبل ستجمع خدمات Apple TV + و Apple Music و Apple News + و Apple Arcade و iCloud سويًا، وسيتم تقديمها بسعر مخفض.

وتم تصميم هذه الخدمة لتشجيع العملاء على الاشتراك في المزيد من خدمات Apple، مما سيحقق المزيد من الإيرادات.