لبنان يمنع هبوط طائرة شحن تركية في مطار بيروت بسبب مرورها في إسرائيل

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن رئيس مطار بيروت فادي الحسن أن "إدارة المطار منعت طائرة شحن تركية من الهبوط في مطار بيروت بسبب مرورها في الأجواء الاسرائيلية".
وأوضح الحسن أن "طائرة الشحن كان من المفترض أن تأتي من عمان إلى بيروت مباشرة، ولكن يبدو أن خطأ ما حصل لدى الجانب التركي أدى إلى مرورها في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "لا تبعات لهذا الموضوع ولدينا اتفاق مع تركيا في هذا الشأن".
يذكر أن لبنان يضع شروطا على كل شركات الطيران قادمة إلى بيروت بعدم المرور فوق الأجواء الإسرائيلية.
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