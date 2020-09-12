شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2430 إصابة جديدة بكورونا و2344 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2430 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 82 ألفا و197 حالة.

وأفادت الوزارة- فى بيان، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية بلغ مليونين و102 ألف و69 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.

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وأضاف البيان أنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1524 حالة، كما تم تسجيل 2344 حالة شفاء؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 64 ألفا و194.